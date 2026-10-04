Motorista perde controle de Corolla e atinge parede de residência na manhã deste domingo

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã deste domingo (4), no cruzamento da rua Joaquim Antônio com a Avenida Alexandre Lisboa, em Alegrete.
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Segundo as informações iniciais, o motorista de um Toyota Corolla, que trafegava pela Avenida, não teria conseguido vencer a curva e acabou invadindo o passeio, atingindo a parede de uma residência localizada nas proximidades.
A Guarda Municipal foi acionada e atende a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.
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