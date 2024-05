Motorista perde controle de Etios e colide com árvore na RSC-377

Share on Email

Segundo informações apuradas pelo PAT, o chamado inicial relatava uma pessoa presa nas ferragens.

A guarnição dos bombeiros chegou ao local e retirou a vítima do veículo, encaminhando-a para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete. Após o resgate, os policiais rodoviários estaduais deram continuidade à ocorrência.

O acidente envolveu um Toyota Etios, que trafegava no sentido Manoel Viana para Alegrete. O motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Ele apresentava pequenas escoriações, segundo os militares. Durante a manhã, o veículo foi removido por um guincho. O carro sofreu grandes danos.