Motorista perde controle de veículo e atinge poste de iluminação em Alegrete

Segundo relatos do condutor aos guardas municipais e policiais militares, ele estava seguindo no sentido bairro/centro quando teria perdido o controle do veículo. Desta forma, o carro subiu o canteiro central e atingiu o poste, que foi derrubado com o impacto.

O condutor, que segundo os guardas municipais é militar do Exército Brasileiro, não sofreu ferimentos. No entanto, o veículo teve danos consideráveis e ficou impossibilitado de continuar a circular. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, pois envolveu dano ao patrimônio público.