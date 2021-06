Motorista perde controle do veículo e cai em barranco na Avenida Tiaraju

Compartilhe















Sem Carteira Nacional de Habilitação(CNH), e com licenciamento do veículo atrasado, homem, de 24 anos, sofreu acidente na Avenida Tiaraju, nesta noite de quarta-feira(9).

De acordo com a Brigada Militar, o motorista trafegava sentido bairro/rodovia e, pouco antes de chegar no trevo de acesso à RSC 377, ele perdeu o controle da caminhonete que rodopiou e caiu no barranco.

O condutor não se feriu e a A10 foi retirada do local com o auxílio de um trator. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O veículo foi recolhido ao Depósito do Detran.