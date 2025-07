Motorista perde controle e colide com bomba de combustível em posto na Avenida Ibicuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme informações apuradas no local pela reportagem, o condutor de um Vectra manobrava o veículo para abastecer quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma bomba de combustível. Com o impacto, a bomba caiu sobre outro carro que estava estacionado ao lado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ambos os veículos sofreram danos materiais. O motorista realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Ele se responsabilizou pelos prejuízos causados no acidente.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência no local.