Motorista perde o controle, atinge prédio e acaba preso por embriaguez

A Guarda Municipal de Alegrete atendeu, por volta das 5h10 da madrugada, um sinistro de trânsito na Rua General Vitorino, nas proximidades do SENAC, em Alegrete. O condutor do veículo foi preso em flagrante, em tese, por suspeita de embriaguez ao volante.

Durante patrulhamento preventivo, os guardas foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram que um veículo, um Gol, havia colidido contra a estrutura de um prédio e atingido uma placa de sinalização. Após o impacto, o automóvel ficou sobre a calçada.

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Durante o atendimento, os guardas municipais identificaram sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, compatíveis com o consumo de bebida alcoólica. Diante da situação, foi dada voz de prisão, em tese, pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Após a abordagem, o motorista foi encaminhado para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. O veículo foi removido do local por um serviço de guincho.

A ocorrência reforça a importância da fiscalização e da conscientização dos condutores sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.