De acordo com informações da Guarda Municipal, o condutor de uma caminhonete Montana trafegava no sentido bairro–centro quando perdeu o controle da direção e caiu em uma vala às margens da via.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O motorista estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos. A caminhonete, no entanto, ficou sem condições de rodar. Diante da situação, foi acionado um guincho particular para realizar a retirada do veículo.