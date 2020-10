Motorista provoca acidente e recusa teste do etilômetro, afirma policial militar

Na noite deste domingo(25), um homem que dirigia uma EcoSport bateu em um Sandero que estava na preferencial.

Conforme a Brigada Militar, o relato do condutor da caminhoneta foi de que ele desceu a rua Bento Gonçalves e iria seguir na Avenida Eurípides Brasil Milano sentido Ponte Borges de Medeiros.

Ainda segundo informações, ele teria parado, mas não visualizou o Sandero que seguia, na preferencial, em direção ao Presídio Estadual de Alegrete.

Ao iniciar a manobra para realizar a conversão à esquerda chocou-se na lateral do Sandero. Nenhum dos ocupantes se feriu.

O motorista da EcoSport apresentava sinais de embriaguez. Ele negou-se a realizar o teste do etilômetro e foi conduzido à UPA. Posteriormente, sem o atestado do médico plantonista, foi reconduzido ao local onde foi confeccionada a autuação pela recusa ao teste do etilômetro.

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis. O acidente foi por volta das 22h40min.