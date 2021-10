Motorista que tombou caçamba da Prefeitura na BR 290 estava embriagado

No dia, foram repassadas algumas informações preliminares à reportagem, pelo Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, no momento em que a situação estava sendo apurada e que a PRF ainda atendia a ocorrência.

Porém, no sábado(2), a reportagem teve acesso ao Boletim de ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal. No registro, consta que o condutor do veículo foi preso por embriaguez ao volante, embora ele tenha se recusado a fazer o teste.

Consta que a PRF foi acionada no KM 594 da BR 290 para atender o tombamento de um caminhão caçamba. Os policiais constataram que o motorista de 36 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez: dificuldade de equilíbrio, odor etílico, agressividade entre outros.

Foi oferecido teste do etilômetro e o mesmo recusou-se. Mas diante das evidências, os policiais realizaram um termo de prova testemunhal e o homem foi levado à UPA, pelo Samu, com ferimentos leves. Já o carona, disse aos policiais que estava no posto da Harmonia e pediu uma carona para vir até Alegrete. O indivíduo também acrescentou que durante o trajeto, o motorista estava com dificuldade de manter o caminhão caçamba em linha reta na rodovia até perder o controle e tombar no acostamento.

Apresentado na Delegacia de Polícia, foi determinado, pelo Delegado de Plantão, prisão em flagrante por embriaguez ao volante, afiançável em R$ 2.200,00. Diante da interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes com menos de 4 anos de prisão, o motorista foi liberado e ficará à disposição da Justiça.

O acidente foi por volta das 15h20min, na BR 290, próximo ao aeroporto. O caminhão caçamba trafegava sentido Uruguaiana/Alegrete e teve avarias.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, destacou que a situação será devidamente apurada.