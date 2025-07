Motorista recusa etilômetro após causar acidente na Presidente Roosevelt com General Sampaio

A colisão envolveu um CrossFox e um Corsa.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Portal Alegrete Tudo, o condutor do CrossFox, apresentava sinais de embriaguez. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, ele teria cortado a preferencial, provocando o acidente. O motorista de 26 anos recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante da negativa, foram aplicadas as autuações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Apesar do susto e dos danos materiais em ambos os veículos, ninguém ficou ferido.