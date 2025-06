Motorista sem CNH avança preferencial e causa acidente no Centro

De acordo com a Brigada Militar, o Voyage seguia pela rua Bento Manoel e o Agile trafegava pela rua Bento Gonçalves. O condutor do Agile não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória na esquina, o que resultou na colisão. Ainda segundo as informações, o motorista do Agile não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os dois veículos estavam com a documentação regularizada. O condutor do Voyage relatou dores no peito, causadas pelo acionamento do airbag, e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.