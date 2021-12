Motorista, sem CNH, provoca acidente na Avenida Eurípedes Brasil Milano

Share on Email

Motorista, sem Carteira Nacional de Habilitação, cortou a preferencial de um condutor que trafegava na Avenida e provocou um acidente.

Na noite deste sábado(4), um homem que dirigia um Gol, teria saído do estacionamento, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, perto do cruzamento com a rua Barros Cassal e cortado a preferencial de um Jeep Renegade.

O condutor do Renegade, subia a Avenida e não teve tempo de evitar o abalroamento. Ainda, conforme a Brigada Militar, o motorista do Gol teria se negado a realizar o teste do etilômetro. Ele foi autuado pelas irregularidades.

Os dois veículos tiveram avarias.