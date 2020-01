Motorista sem CNH provoca acidente no centro

Motorista sem Carteira Nacional de Habilitação avançou a preferencial e provocou acidente. O condutor da moto foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e levado à UPA. Ele queixava-se de fortes dores, principalmente, na região do quadril.

O choque entre a moto Honda e um Fiat 147 ocorreu no cruzamento da Avenida Eurípedes Brasil Milano com Barão do Rio Branco.

De acordo com a Brigada Militar, o condutor do carro, de 22 anos, não obedeceu a sinalização e cortou a preferencial do motociclista.

Ao ser identicado foi constatado que ele não possui CNH. Com licenciamento atrasado, o Fiat 147 foi recolhido ao depósito do Detran.Os dois veículos tiveram avarias.