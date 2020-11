Motorista sofre acidente e abandona veículo na Cidade Alta

Um Peugeot foi recolhido ao depósito do Detran depois de ter sido abandonado na rua Brigadeiro de Olivério, Cidade Alta, segundo informações da Guarda Municipal.

De acordo com o Diretor Angelo Tertuliano, os guardas municipais foram acionados na manhã desta segunda-feira(9), por moradores das imediações onde o veículo estava próximo ao cruzamento com a Avenida Eurípedes Brasil.

No local, populares informaram que o acidente teria ocorrido entre 1h30 e 14h. O motorista saiu do local deixando o carro estacionado, porém, nas adjacências do cruzamento o que poderia provocar um outro acidente. Além do licenciamento que estava vencido.

Desta forma, sem localizar o proprietário, o carro foi recolhido ao depósito do Detran. Ainda segundo informações, não havia registro de pessoas lesionadas na Santa Casa ou UPA. Tudo indica que, com a colisão, que teria sido em um poste, o carro não teve condições de rodar e foi deixado no local. A Brigada Militar, também,não foi acionada em relação ao acidente na madrugada.