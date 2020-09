Motoristas abandonam carros após acidentes em Porto Alegre

Duas capotagens foram registradas na madrugada desta quinta-feira (24) em Porto Alegre . Em ambos os casos, os motoristas fugiram do local antes da chegada dos agentes de trânsito. Não se tem informações sobre feridos.

Na primeira ocorrência, o motorista de uma BMW capotou na avenida Bento Gonçalves, quase na esquina com a rua Cristiano Fischer, no bairro Partenon, zona leste da Capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atendeu a ocorrência por volta das 4h. O motorista fugiu do local antes da chegada dos agentes.

No segundo acidente, um pouco depois, uma Nissan Frontier capotou e bateu em um poste na avenida Nilópolis, em frente à Praça da Encol, no bairro Bela Vista. O condutor também não foi encontrado.