Motoristas de aplicativo buscam mais autonomia e organização da categoria em Alegrete

O trabalho dos motoristas de aplicativo já faz parte da rotina de um expressivo número de pessoas em Alegrete. O serviço se consolidou como uma alternativa de transporte para a população e também como fonte de renda para profissionais que diariamente circulam pelas ruas do município, atendendo passageiros em diferentes bairros e horários.

Por trás de cada corrida, entretanto, existe uma rotina que envolve custos, regras, obrigações e a relação direta dos motoristas com as plataformas. Foi para apresentar parte dessa realidade que um grupo de motoristas de aplicativo procurou a redação do Portal Alegrete Tudo.

Os profissionais optaram por não se identificar publicamente, mas relataram situações que, segundo eles, fazem parte do cotidiano da categoria. Entre os assuntos apresentados estão a possibilidade de trabalhar em diferentes plataformas, o prazo para retirada dos valores das corridas, os processos de fiscalização e regularização e a comunicação com as empresas.

Além das reivindicações, os motoristas também informaram que estão trabalhando na criação de uma entidade para representar a categoria em Alegrete. A intenção é organizar os profissionais e estabelecer um espaço de representação e diálogo com o poder público, as plataformas e a sociedade.

Trabalho em diferentes plataformas

Um dos principais pontos apresentados pelo grupo diz respeito à possibilidade de o motorista atuar em mais de uma plataforma de transporte por aplicativo.

Segundo os profissionais, aqueles que cumprem as exigências estabelecidas pelo município e mantêm suas obrigações junto às plataformas deveriam ter autonomia para escolher em quais aplicativos desejam trabalhar.

“Pensamos que, como estamos regular com a Prefeitura, podemos trabalhar para qualquer plataforma, e não ser exclusivo de uma. Desde que a gente pague o boleto ou a porcentagem, somos autônomos”, afirmou um dos motoristas presentes na conversa.

Para o grupo, trabalhar em diferentes aplicativos permite acompanhar a demanda de passageiros e buscar alternativas de trabalho ao longo do dia.

A questão, no entanto, também envolve as condições estabelecidas por cada plataforma para os profissionais cadastrados. Por isso, os motoristas defendem que as regras relacionadas à exclusividade sejam claras e que exista maior compreensão sobre os direitos e obrigações de quem presta o serviço.

A reivindicação apresentada pelo grupo é de que a regularização perante o município seja considerada dentro desse debate, sem prejuízo das obrigações eventualmente assumidas pelo motorista com cada empresa.

Saques e repasses entram na pauta

Outro ponto destacado pelos profissionais está relacionado ao recebimento dos valores obtidos com as corridas.

Segundo os relatos, existem situações em que o dinheiro acumulado na plataforma demora para ser disponibilizado ao motorista. Para quem utiliza a atividade como fonte de renda, os profissionais afirmam que esse tipo de situação interfere diretamente no planejamento financeiro.

“Já passei uma vez uma demora de não receber por cerca de 40 dias. Isso acaba prejudicando a nossa previsibilidade financeira. Acho que seria justo o motorista ter autonomia de saque junto à plataforma, pois é um dinheiro nosso”, relatou outro motorista.

O grupo afirma que a preocupação não está somente no prazo para receber, mas também na dificuldade de obter informações claras quando ocorre alguma retenção ou demora.

Os motoristas precisam administrar, diariamente, despesas como combustível, manutenção do veículo, pneus, documentação, seguro e alimentação. Por isso, segundo eles, saber quando os valores das corridas estarão disponíveis é importante para o planejamento da própria atividade.

Fiscalização e regularização

A fiscalização da atividade também foi abordada pelos profissionais durante a conversa com a reportagem.Os motoristas destacaram que existe uma série de exigências e procedimentos administrativos que precisam ser cumpridos para a regularização da atividade no município.

Segundo os relatos, entretanto, alguns profissionais iniciam o processo e não chegam a concluir todas as etapas necessárias, mas continuam realizando corridas por meio das plataformas.

Comunicação com as plataformas

Outro problema apontado pelos motoristas está na comunicação com as empresas. Segundo os relatos, dúvidas relacionadas a pagamentos, saques, bloqueios, documentação e funcionamento dos aplicativos nem sempre são solucionadas de maneira considerada satisfatória pelos profissionais.

O grupo afirma ainda que existem casos em que motoristas acabam tendo o acesso à plataforma interrompido ou sendo desligados após uma sequência de questionamentos ou solicitações de esclarecimentos. A reivindicação é pela existência de canais de atendimento mais claros e acessíveis, nos quais o motorista possa apresentar uma situação, receber uma resposta e, quando necessário, contestar uma decisão.

Diante das situações apresentadas, os motoristas também estão articulando a criação de uma entidade representativa da categoria em Alegrete. A iniciativa ainda está em fase de construção, mas a intenção é reunir os profissionais que atuam com aplicativos e criar uma organização capaz de representar demandas coletivas.

A proposta é que a entidade possa estabelecer diálogo com a Prefeitura, órgãos de fiscalização, empresas responsáveis pelas plataformas e demais setores envolvidos na atividade.