Motoristas são flagrados dirigindo a 131, 136 e 153 km/h na RSC 377

No último final de semana o 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar realizou ações de fiscalização com radar móvel.

As ações foram realizadas no km 380 RSC 377. Durante o trabalho, houve o registro de três flagrantes de veículos com excesso de velocidade.

Com o limite da velocidade sendo 80 KM/h, os condutores de uma Toyota, um Gol e um Renault, foram flagrados com velocidades como: 131km/h, 136 km/h e 153 km/h. Agentes do Comando trabalhavam com radares móveis.

Rotativo repassa mais de R$ 28 mil ao Fundo Municipal de Trânsito no trimestre

Os proprietários dos veículos, que não tiveram as identidades divulgadas pela polícia, foram autuados pela infração de trânsito.

Fiscalização Comando Rodoviário da Brigada Militar