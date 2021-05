Motos, com escapamento adulterado, são alvo de blitz em ação da campanha Maio Amarelo

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, dando continuidade as ações do Maio Amarelo, realizou blitz de trânsito na noite do último sábado, 15, e madrugada de domingo, 16, para fiscalizar as condições dos veículos que circulam nas vias da cidade.

Foram várias autuações, entre embriaguez ao volante, adulteração de características do veículo (cano de descarga de motocicleta livre) e licenciamento vencido, sendo que alguns veículos foram recolhidos ao depósito. O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, mencionou que as ações terão continuidade e estas são fundamentais para garantir a segurança no trânsito. “Nós já vínhamos sendo cobrados pela comunidade a dar uma resposta em relação ao desconforto causado pelo barulho de motos com canos de descarga adulterados, que é uma infração de trânsito. As fiscalizações são realizadas visando o bem estar da população, o cumprimento da legislação e a garantia da segurança no trânsito”, relatou Medeiros.

DPCOM