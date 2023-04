Movimento comunitário lamenta a morte de Irianice Bacin, do Bairro Vila Grande

Aos 66 anos, ela faleceu na Santa Casa de Alegrete, devido a problemas de saúde e deixa um imenso legado de humanismo e dedicação pelas pessoas que necessitam de algum auxílio. Incansável, a presidente do bairro Vila Grande, também foi pauta no Alegrete Tudo, pois era “sagrado” o seu cuidado por todos aqueles que também a ajudavam de alguma maneira. Um dos seus gestos que marcou muito nos finais de ano, era que os garis sempre foram presenteados com panetones, antes do Natal.

Uma atitude que sintetizava muito bem o reconhecimento e a valorização do trabalho realizado pelos funcionários públicos de Alegrete. Pois ela também fazia o mesmo por outros trabalhadores como da iluminação, por exemplo – entre outros.

Ao PAT em uma das ações ela destacou: é uma forma de enaltecer os trabalhadores, não apenas cobrar e exigir, mas ter a empatia e principalmente evidenciar quando se alcança os objetivos, embora, as inúmeras demandas, dentro do possível cada um dos setores faz seu trabalho com excelência e isso também é um reflexo positivo para o bairro”.

A líder comunitária era incansável na busca de que as necessidades do bairro fossem atendidas. Ela também foi responsável por muitas festas em datas comemorativas levando alegria para centenas de crianças e adultos. Carinhosamente chamada de Nice, a alegretense buscava parceiros para não deixar a magia das festividades passar sem ter um sentido significativo para sua comunidade, como no Natal, Dia das Crianças, Páscoa e tantas outras datas.

Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a morte da líder comunitária e pontuam a sua garra diante do trabalho realizado e à frente do bairro. Os demais presidentes de bairros, também estão enlutados com a notícia do falecimento de Irianice – “Impossível não admirá-la e não tê-la como exemplo – citou Marcele Favero – presidente do bairro Centenário.

As últimas homenagens Irianice acontecem na Funerária Angelos na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 17h, desta segunda-feira(3), no Cemitério Público em Alegrete. Ela deixa esposo e filhos.