Movimento das Produtoras Rurais apresenta plano de combate a incêndio em Alegrete

Por meio de uma carta aberta às autoridades do Rio Grande do Sul: o MOPRA apresentou um plano integrado de combate a incêndios em Alegrete.

O MOPRA – Movimento das Produtoras Rurais de Alegrete, fundado em outubro de 2001 com o lema

“Em Razão da Paz e Produção no Campo”, atuando em resposta aos desafios do agronegócio atual.

As integrantes, unidas e atentas, buscam soluções para os problemas que afetam o setor primário

em Alegrete e na Fronteira Oeste.

Objetivo:

Apresentar às autoridades um Plano Integrado de Prevenção, Controle, Monitoramento e Combate

a Sinistros, visando a segurança da zona rural de Alegrete e a proteção da comunidade.

Contexto:

Alegrete enfrenta uma estiagem severa, com emergência decretada.

Incêndios de grandes proporções devastaram áreas rurais em março de 2025.

O MOPRA elaborou um plano detalhado, com o apoio do Sindicato Rural de Alegrete e

outras entidades.

Desafios:

outras entidades. Desafios: Extensão territorial do município (7.800 km²).

Dificuldade de acesso às estradas vicinais.

Desconhecimento da localização exata dos focos de incêndio.

Sinal de internet precário.

Dificuldades no combate a incêndios em áreas rurais pelas equipes de Bombeiros

Incêndios frequentes devido à seca extrema.

Possível origem dos incêndios na rede elétrica.

Dificuldade em contactar a defesa civil e os bombeiros.

Insuficiência de equipamentos de longo alcance.

Distância entre as propriedades.

Falta de instrumentais e equipamentos adequados.

Custos operacionais elevados.

Escassez de recursos humanos capacitados.

Fogo rasteiro sem fumaça visível.

Condições climáticas adversas.

Problemas de logística e infraestrutura.

Necessidade de união e liderança eficazes.

Problemas de saúde que afetam as equipes de combate.

Perdas patrimoniais (animais, lavouras).

Impacto nos custos de produção e na segurança alimentar.

Benefícios:

Benefícios: Proteção da vida (aspectos físicos e emocionais).

Preservação do patrimônio.

Segurança econômica.

Garantia da segurança alimentar.

Conservação ambiental e promoção da sustentabilidade.

Plano Integrado:

O plano abrange quatro áreas principais:

Prevenção e Preparação:

o Manutenção da rede elétrica.

o Criação de aceiros e manejo do fogo.

o Fornecimento de equipamentos e recursos adequados. Resposta e Combate:

o Desenvolvimento de um plano de contingência eficaz.

o Melhoria da comunicação e uso de tecnologias.

o Utilização de apoio aéreo (aviões agrícolas).

o Ações imediatas. Mobilização e Articulação:

o União de esforços da comunidade, produtores rurais, autoridades e órgãos

competentes. Legislação e Recursos:

o Revisão e aplicação de leis existentes e novos recursos.

Ações Propostas: