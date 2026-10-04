Movimento intenso marca início da votação em Alegrete; PAT acompanha eleições em diferentes locais

Desde as primeiras horas da manhã, equipes do Portal Alegrete Tudo percorrem escolas, universidades e o Cartório Eleitoral para acompanhar o processo de votação, registrar a movimentação dos eleitores e verificar eventuais ocorrências.

Entre os locais acompanhados estão a Escola Estadual de Ensino Médio Freitas Valle, o CIEP, as escolas Emílio Zuñeda e Eurípedes Brasil Milano, a Escola Demétrio Ribeiro, a Escola Lauro Dornelles, a Urcamp e a Unipampa.

No CIEP, um grande contingente de eleitores foi observado nas primeiras horas da manhã. Entre as pessoas que compareceram às urnas, chamou a atenção a presença de muitos idosos.

O movimento registrado ainda no início da manhã mostra que parte dos eleitores optou por chegar cedo aos locais de votação, antecipando-se à abertura das seções.

Aos 87 anos, Silvia Dias de Freitas chegou cedo para votar. Na Escola Demétrio Ribeiro, um dos exemplos de eleitores que chegaram cedo foi Silvia Dias de Freitas, de 87 anos.

Ela compareceu à seção 0084 acompanhada pelo neto. A presença de Silvia entre os primeiros eleitores registrados pela equipe do PAT mostra que a movimentação começou cedo nos locais de votação.

O registro também destaca a participação de eleitores idosos no processo eleitoral deste domingo.

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No início da votação, conforme o acompanhamento realizado pela equipe do Portal Alegrete Tudo, o fluxo de eleitores ocorreu normalmente no CIEP e nas escolas Emílio Zuñeda e Eurípedes Brasil Milano, sem registro de imprevistos nesses locais até o momento da passagem da reportagem.

A equipe segue acompanhando a movimentação em outros pontos da cidade ao longo do dia. A movimentação também foi acompanhada pela reportagem na Escola Lauro Dornelles.

Durante a presença da equipe no local, o candidato a deputado federal Matteus Amaral chegou para votar. A presença do candidato ocorreu em meio ao movimento de eleitores que chegavam à escola para exercer o direito ao voto.

PAT acompanha autoridades no Cartório Eleitoral

A equipe do Portal Alegrete Tudo também esteve no Cartório da 5ª Zona Eleitoral, acompanhando a movimentação e a estrutura responsável pelo acompanhamento do processo eleitoral em Alegrete.

Durante a cobertura, foram acompanhados o juiz eleitoral Rafael Echeverria, o chefe do Cartório da 5ª Zona Eleitoral, Giovanna Galli, e o promotor eleitoral substituto designado para a 5ª Zona Eleitoral, Dr. Pablo da Silva Alfaro.

O promotor eleitoral substituto também acompanhará o processo eleitoral ao longo deste domingo, dentro das atribuições relacionadas à fiscalização do pleito.

O Cartório Eleitoral permanece como um dos pontos de referência para o encaminhamento de demandas e eventuais ocorrências relacionadas à votação.

Homem é preso por suspeita de propaganda eleitoral irregular

Além do acompanhamento do movimento nos locais de votação, uma ocorrência policial foi registrada no início da manhã em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, um homem de 62 anos foi preso em flagrante, no bairro Prado, suspeito de realizar propaganda eleitoral irregular no dia da votação.

Conforme a corporação, o homem teria sido flagrado jogando material de propaganda eleitoral pelas ruas.

A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos legais. A suspeita relatada pela Brigada Militar não representa, por si só, condenação ou confirmação definitiva de responsabilidade, que deverá ser apurada pelas autoridades competentes, desta forma, ele está sendo ouvido pela Polícia Federal.

PAT acompanha a votação durante todo o dia

Desde o início da manhã, as equipes do Portal Alegrete Tudo estão percorrendo diferentes pontos de votação para acompanhar a movimentação dos eleitores e registrar as principais informações da eleição em Alegrete.

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A cobertura continuará ao longo do dia, com atualizações sobre o movimento nos locais de votação, a atuação das autoridades eleitorais e eventuais ocorrências relacionadas ao processo eleitoral no município.

O que está em disputa nesta eleição

Nesta eleição, os brasileiros escolhem representantes para diferentes cargos. Presidente da República é o chefe do Poder Executivo federal e responsável pela administração do governo federal e pela condução de políticas nacionais. Governador é o chefe do Poder Executivo estadual e administra o Estado. Senador representa o Estado no Senado Federal, participando da elaboração das leis e da fiscalização do governo. Deputado federal atua na Câmara dos Deputados, em Brasília, na elaboração e votação de leis e na fiscalização do governo federal. Já o deputado estadual atua na Assembleia Legislativa, participando da elaboração das leis estaduais e da fiscalização do Executivo estadual.