Movimento Roubando a Cena faz doação de material escolar para escolas do Alto Jacuí

A ideia amadureceu a partir de reunião com o diretor do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ernesto Viana, que estabeleceu parceria com o Movimento. A intermediação foi feita pelo jornalista Paulo Berquó, um incentivador e apoiador dos eventos culturais que estão sendo protagonizados pelo Roubando a Cena.

Paulo Berquó foi contatado pela educadora alegretense Cosete Ramos, que notabiliza-se como verdadeira embaixadora da cultura alegretense em Brasília. Comovida com a iniciativa, prontamente estendeu a mão e enviou recursos que possibilitaram a aquisição dos seguintes materiais:

20 pacotes papel A4 com 500 folhas 288 lápis de escrever 129 borrachas 72 apontadores 87 caixas de lápis de cor 20 caixinhas de giz de cera 48 estojos de canetinha hidrocor 100 cadernos de uma matéria 50 canetas Bic

A entrega ao IEEOA foi feita na tarde desta sexta-feira (22) por Berquó e o grupo de ativistas culturais do Roubando a Cena. O transporte para as cidades atingidas fica sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado.

Cosete Ramos é filha de Nehyta e Rui Ramos. A parceria com o Instituto de Educação Oswaldo Aranha comoveu a educadora. Nehyta foi professora do educandário. Ruy, paraninfo de várias turmas. Cosete e os irmãos Ecilda, Ruy Laurindo e Rosete foram alunos na escola.

“Essa doação é um incentivo para que esses jovens artistas de Alegrete continuem fazendo o bem, ao mesmo tempo em que nos somamos a essa extraordinária rede de solidariedade que está formada em todo o Rio Grande do Sul e no meu Alegrete”, pontuou Cosete, reiterando que a doação é de Ruy e Nehyta Ramos. O jornalista Paulo Berquó enaltece a generosidade de Cosete Ramos.

“Em vários episódios, ela entra em campo, como em outros momentos dramáticos de enfrentamento de enchente na cidade ou mesmo para apoiar a Associação Coral Alegrete. Cosete sempre atende aos nossos apelos, numa generosidade raras vezes vista”, salientou Berquó.

A campanha de arrecadação continua e o movimento Roubando a Cena planeja um evento de skate, que será realizado no Ginásio do IEEOA, quando o ingresso será qualquer doação de material escolar.

Fotos: reprodução