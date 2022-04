MP abre vaga para estágio remunerado

O Ministério Público de Alegrete está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de ensino superior, com previsão de preenchimento de 1(uma) vaga de estágio remunerado junto à Instituição.

A Promotora de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete Gabriela Monteiro, é a responsável pelo processo seletivo.

As inscrições estão abertas desde o dia 11/04/2022 e vão até o dia 27/04/2022 e poderão ser realizadas da seguinte forma:

Presencial – Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, n° 944, bairro Ibirapuitã, das 9h às 18h.

Eletrônica – através de encaminhamento de formulário de inscrição (Ficha de Inscrição), e RG, digitalizados ao e-mail – pjcriminalalegrete@mprs.mp.br, até às 18h do dia 27 de abril.

O processo seletivo será realizado em duas fases. Na primeira, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, no dia 02 de maio, às 13 horas, no auditório das Promotorias de Alegrete. Na segunda etapa, será realizada uma entrevista com os candidatos aprovados na fase anterior. O resultado final será divulgado através do e-mail divulgado pelo candidato.