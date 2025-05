MP de Alegrete disponibiliza novo canal de comunicação à população

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP-RS), por meio da Promotoria de Justiça de Alegrete, informa que houve alteração no número de telefone fixo da unidade local. A mudança decorre da migração para um novo contrato de prestação de serviços com links E1, cujos pontos de abrangência e regionalização estão vinculados ao Município de Uruguaiana.

Desde a implantação da nova estrutura de telefonia, foram registradas diversas reclamações de cidadãos sobre a impossibilidade de contato com o órgão por meio do telefone fixo. Diante disso, o MP de Alegrete esclarece que o número atual está operando normalmente, mas a discagem requer atenção a um procedimento específico, sobretudo em chamadas originadas de telefones fixos e celulares com operadoras distintas.

Telefone principal do MP de Alegrete: (55) 3845-2602

Para realizar chamadas corretamente, é necessário utilizar o código da operadora (como 014, 021, entre outros), seguido do DDD 55 e do número novo. Veja abaixo o formato correto de discagem:

Exemplo de ligação:

014 55 3845 2602

O Ministério Público reforça que está tomando providências para garantir a plena acessibilidade da população aos canais institucionais de atendimento e agradece a compreensão dos cidadãos durante este período de transição.

Em caso de dificuldades persistentes, recomenda-se o uso de canais alternativos como o site oficial do MP-RS (www.mprs.mp.br), onde é possível encontrar e-mails e outras formas de contato das Promotorias.