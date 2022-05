MP determinou que empresa coloque mais ônibus para o IFFar

Até a última sexta- feira(6) ele era de forma emergencial e contemplava cinco carros, com pasagem a 7 reais para fazer o transporte até o IFFar no Passo Novo.

Com a vigência da licitação e conforme está no contrato, a empresa tem obrigação de colocar três carros para esse transporte até o Passo Novo.

Esse número de ônibus, de acordo com a diretora do campus do IFFar, em Alegrete Professora Ana Parisi, é insuficiente ao número de alunos dos cursos diurno. Em reunião com a reitoria decidiram por paralisar as atividades na segunda terça-feira para buscar alternativas de como ter mais carros e garantir assim, o transporte de seus alunos até o campus.

Narrador alegretense foi destaque no Rodeio Crioulo Nacional de Campeões

Ainda na na última sexta feira,( 6) a direção do campus esteve com o Ministério Público que notificou à Prefeitura, solicitando mais ônibus ao campus.

De acordo com o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, ele recebeu um documento do MP que exige que se coloque mais ônibus para esta linha. – Imediatamente encaminhamos a empresa, porque eles estão cumprindo o que diz a licitação, que foi amplamente discutida, e conforme o Secretário poderia ter sido impugnada em tempo hábil”, esclareceu.

Madeira para reconstruir Ponte da Estiva foi entregue à Infraestrutura

Para levar os estudantes de cursos técnicos e de Zootecnia num total de 250 alunos, diurno, são necessários cinco carros, informa a Diretora do IFFar.

Rodrigo Petri Perini, dono da empresa de transporte coletivo, diz que vai se reunir com a Prefeitura que é detentora e decide sobre essa questão para ver a alternativa no caso específico dessas linhas ao Passo Novo. Agora, como concessionária das linhas de transporte coletivo de Alegrete, eles operam com 20 carros, sendo 4 zero Km, 3 semi novos e um total de 7 com ar condicionado, tudo conforme exige a licitação, esclareceu o empresário.