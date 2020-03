MP quer reconstituir cena de assassinato de menino em Porto Alegre

— Para mim, esse tiro foi disparado pelo réu, durante a madrugada, na nuca da vítima — afirma a promotora.

O crime, segundo o MP

Conforme a denúncia, na noite de 29 de novembro de 2016, Andrei ficou sozinho em casa com o tio, quando a mãe e a irmã saíram para uma festa de aniversário. O tenente, que tem casa no Rio de Janeiro, estava morando provisoriamente no apartamento com a família e dividindo quarto com Andrei. Já na reserva da BM, havia assumido cargo em comissão no Ministério Público do Rio Grande do Sul três semanas antes.