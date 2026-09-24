MPRS abre processo seletivo para residência jurídica na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) abriu processo seletivo para o preenchimento de uma vaga de Residência Jurídica junto à 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete. O processo também prevê a formação de cadastro de reserva.

As inscrições estão abertas de 18 de setembro a 2 de outubro de 2026. A residência terá carga horária de 30 horas semanais, no turno da tarde.

A bolsa-auxílio é de R$ 19,17 por hora efetivamente comprovada. O residente também terá direito a auxílio-alimentação de R$ 19,22 e auxílio-transporte de R$ 10,60 por dia de efetivo exercício. Considerando 22 dias de atividade, com seis horas diárias, o valor pode chegar a R$ 3.041,64 mensais.

Quem pode participar

O processo seletivo é destinado a graduados em Direito que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. Entre as exigências estão possuir CPF e comprovar pelo menos um ano de prática jurídica na área criminal.

Também é necessário que o candidato tenha concluído a graduação há, no máximo, cinco anos, contados da data da colação de grau até a publicação do edital. Para quem concluiu o curso há mais de cinco anos, é exigida matrícula regular em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

O edital estabelece ainda restrições para servidores ou empregados públicos, além de outras condições para contratação.

Como será a seleção

O processo seletivo será composto por prova dissertativa e entrevista pessoal com análise curricular.

A prova escrita terá valor de 70 pontos, caráter eliminatório e classificatório, e deverá abordar temas relacionados às atribuições da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, além de conhecimentos jurídicos e sociais relacionados à área.

Os candidatos terão duas horas para realizar a prova, que será presencial e sem possibilidade de consulta a obras jurídicas.

Para participar da etapa de entrevista e análise curricular, o candidato deverá alcançar pelo menos 35 pontos na prova dissertativa. Essa segunda etapa terá valor de 30 pontos e caráter classificatório.

A aplicação da prova escrita e da entrevista está prevista para 6 de outubro. A homologação das inscrições e a divulgação do local das provas estão previstas para 5 de outubro. O resultado e a classificação final deverão ser divulgados em 8 de outubro.

Conteúdo previsto

Entre os conteúdos indicados no edital estão dispositivos do Código de Processo Penal relacionados a inquérito policial, ação penal, provas, interrogatório, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, documentos, busca e apreensão, prisão em flagrante, prisão preventiva e liberdade provisória.

Também fazem parte do programa temas do processo penal, incluindo instrução criminal, Tribunal do Júri, processos de competência do juiz singular, nulidades e recursos.

No Código Penal, o conteúdo abrange temas como crime, concurso de pessoas, aplicação das penas, ação penal, extinção da punibilidade e crimes contra a pessoa e contra a dignidade sexual.

O programa inclui ainda legislação específica, como a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), o chamado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), a Lei de Armas (Lei nº 10.826/2003), a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) e a Lei das Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, na Avenida Tiaraju, nº 944, bairro Ibirapuitã, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Também é possível realizar a inscrição por meio eletrônico, mediante o encaminhamento da documentação para o e-mail [email protected], até as 19h do dia 2 de outubro.

Entre os documentos exigidos estão o formulário padrão de inscrição, documento oficial de identidade com foto e currículo profissional acompanhado da documentação que comprove a experiência jurídica de pelo menos um ano na área criminal.

Contratação

A convocação dos candidatos seguirá rigorosamente a ordem de classificação e será feita por e-mail informado no momento da inscrição. O candidato convocado terá cinco dias para manifestar interesse pela vaga.

A aprovação não garante, por si só, a contratação. Segundo o edital, o ingresso dependerá da necessidade, conveniência e oportunidade do Ministério Público, observada a disponibilidade da vaga.

A contratação será realizada mediante assinatura de Termo de Compromisso de Residência e não gera vínculo empregatício.

Entre as exigências para a contratação estão a apresentação de certidões negativas criminais da Justiça Estadual e Federal, atestado médico de aptidão, diploma do curso superior e documentação relacionada à situação do candidato perante a Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros documentos previstos no edital.

O processo seletivo terá validade de seis meses, contados a partir da divulgação do resultado final.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, pelo telefone (55) 3845-2602, pelo e-mail [email protected] e no portal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na área de concursos.