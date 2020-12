MTG orienta os CTGs a suspenderem todas as atividades presenciais

MTG suspende atividades presenciais por 15 dias em regiões de bandeira vermelha.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul determinou na terça-feira, 01 de dezembro, a suspensão por 15 dias de todas as reuniões e eventos coletivos que seriam presencialmente realizados na sede da entidade, em Porto Alegre, bem como nas 30 coordenadorias regionais e respectivas entidades tradicionalistas, nas regiões de bandeira vermelha.

A iniciativa, da presidente Gilda Galeazzi, decorre da continuidade da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, em decorrência da infecção pela covid-19 e sua classificação como pandemia.

Segundo Gilda, o MTG tem a responsabilidade de resguardar a saúde de toda população que acessa os eventos promovidos em conjunto com seus filiados e também de evitar e não contribuir de qualquer forma para a propagação da infecção e transmissão local da doença.

A decisão também levou em conta o fato de a maior parte do Rio Grande do Sul estar com bandeira vermelha no Modelo de Distanciamento Controlado adotado desde o início da pandemia de covid-19, um fato inédito nos últimos meses. Nessas regiões, os rodeios programados também devem ser suspensos ou cancelados, segundo Gilda.