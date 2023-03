Mudança do prédio da DP Regional depende da instalação da rede de transmissão de dados

A Delegada Regional de Polícia, Daniela Barbosa de Borba, informa que estão aguardando a questão da rede lógica. – Já foi solicitado e tem que aguardar o agendamento em todo o estado e, assim que houver as adequações a mudança será efetivada, disse a Delegada.

Nilson Gomes, presidente do GASEP- Grupo de Apoio a Segurança Pública de Alegrete informa que trabalharam primeiro para que fosse feita a limpeza e pinturas no local, onde por um tempo, esteve o Ministério Público e depois o ICMS do Estado.

Ele diz que a nova sede da 4ª Delegacia de Polícia do Interior ainda não foi inaugurada em razão de que alguns itens de segurança, que são fundamentais e demandam tempo para serem executados. Assim como aguardam a nova instalação da rede de informática pela empresa terceirizada da Procergs que, recém, foi autorizada para execução de toda a rede interna e externa e a rede de monitoramento.

Gomes informa que cabe ao GASEP prover os recursos e as portas de segurança, em área reservada, que estão sendo fabricadas por uma empresa de Alegrete e vão oferecer maior segurança à estrutura funcional, bem como três grades de ferro e aço. Outra demanda, de acordo com ele, é o portão do estacionamento dos carros da Secretaria que precisa ser readequado, conforme exigências ao setor policial.

Esse processo depende de tempo e atrasou, em razão de todos os feriados e recessos de janeiro e fevereiro passado, informa.

A obra vem atender uma demanda de 32 anos de trabalho, conforme o GASEP, que é uma entidade não governamental sem fins lucrativos e depende do apoio financeiro do meio empresarial, do agro e das pessoas pessoas preocupadas com Segurança Pública em Alegrete, destacou o presidente do Grupo.

Toda a obra, incluindo pinturas e estruturas está orçada em 191 mil, segundo o presidente do GASEP.