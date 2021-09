Na manhã deste 7 de Setembro, muitos bairros registraram enxurradas e alagamentos, entre eles, os mais críticos foram Progresso, Prado, Nossa Senhora Conceição e as imediações do Arroio Regalado. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Sidomar Roballo, equipes já estão na rua acompanhando a situação, mas nenhuma família foi retirada pela DC. O que está acontecendo é que algumas foram para residência de familiares, como aconteceu no bairro Nossa Senhora da Conceição.

Muita chuva em pouco tempo provoca sérios alagamentos em bairros de cidade

Também houve informações e vídeos que a reportagem do PAT recebeu do bairro Progresso. Sidomar informou que a ultima aferição do Rio Ibirapuitã foi de 5,34m acima do nível normal. Pontos de alagamentos também foram registrados em parques como nos Aguateiros e na Rui Ramos.

A previsão é de que no final da tarde a chuva retorne com intensidade e se mantenha nesta quarta-feira(8). A precipitação era de 75 mm para hoje, porém, de acordo com informações da DC, já ultrapassou 100mm acumulado. Quem precisar de auxílio pode entrar em contato através do número 55 99147-7276.

No interior, um produtor rural fez o registro da ponte do Capivari, nas 4 Bocas. Ele destaca que o volume de água é bem expressivo.

Acompanhe os vídeos de alguns pontos da cidade e também do interior.