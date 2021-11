Muita movimentação no Cemitério no Dia de Finados

O cemitério Municipal de Alegrete, teve movimento intenso, principalmente pela manhã, na terça-feira (2), dia de Finados.

As visitas aos túmulos neste Dia de Finados aconteceu em um cenário diferente de 2020, que foi de baixa movimentação devido às restrições para o enfrentamento do novo coronavírus.

Orações e homenagens são parte do processo de despedida e ganharam significado diferente em meio à pandemia. A orientação, no Cemitério, era para que os visitantes usassem máscara, álcool em gel e distanciamento.

Na entrada, um grupo de integrantes da Igreja Universal, distribuiu folhetos, realizou acolhimentos e as pessoas que desejavam deixavam os nomes para orações.

Também percebeu-se um grande movimento na venda de flores e, devido ao calor, alguns trabalhadores levaram carrinhos para venda de picolés.

No dia 2 de novembro, Dia de Finados, para a maioria das pessoas é um momento dedicado à reflexão em memória dos entes queridos. Nesta data, é comum acender velas e orações.

“A gente não teve a chance de se despedir deles e isso é um fato que nunca vamos apagar da memória”. Este foi o desabafo e o lamento de vários familiares das vítimas Covid. A falta do ritual, nas últimas homenagens, fez do dia um momento de muita fé e reflexão.

“Perdi minha avó para o coronavírus. Vir ao cemitério no Dia de Finados me sentir mais perto dela, é um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que fico triste, eu lembro de momentos bons com ela e isso me conforta. – falou Ingrid Silva.

Já o morador do bairro Vila Nova, Alfredo Jesus, disse que ano passado não pode ir, ao cemitério, por conta da pandemia e foi difícil não ter o momento de homenagem, como conseguiu neste ano. Ele perdeu o pai há três anos – vítima de um câncer. “Me sinto perto dele assim”-conclui.