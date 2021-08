Segundo o secretário da pasta Rui Alexandre Medeiros, estas ações visam proporcionar uma maior segurança a comunidade alegretense. “A nossa Guarda Municipal merece todo o reconhecimento pelas ações de fiscalização do trânsito e também as ações da Fiscalização Integrada de combate a pandemia. Nossos servidores tem sido incansáveis em levar maior segurança a nossa comunidade. Precisamos reconhecer igualmente o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil”, destacou. O secretário Rui Alexandre Medeiros afirmou que essas ações terão continuidade.

Muito movimento e pouca máscara no fim de semana

Dezenas de carros e pessoas foram abordados. A fiscalização conferiu a documentação dos ocupantes dos veículos e também de alguns pedestres. O relato foi de um movimento muito intenso em vários pontos da cidade. Com a flexibilidade do horário noturno, o que se registrou foram todos os locais com a lotação de acordo com os protocolos, mas todos com muito fluxo.

Já na tarde de domingo(29), mais uma vez não foi diferente em relação ao público nas praças e parques. O número de pessoas, principalmente, no Parque Rui Ramos pode-se dizer que foi considerado um dos maiores desde o início da pandemia.

O que também fica em evidencia é que muitas pessoas, a maior parte dos grupos, não fazia uso de máscara.