Muitos agendam, não vão fazer identidade e tiram lugar de outras pessoas

Os passos para quem quiser agendar é entrar no site www.igp.rs,gov.br. Depois ir para o atalho carteira de identidade, escolher a cidade, fornecer os dados pessoais ate finalizar o encaminhamento.

Acontece que o site tem um limite de agendamento para que a equipe possa atender de 20 em 20 minutos cada pessoa. Depois de cada procedimento todos os equipamentos do posto do IGP de Alegrete são higienizados agora na pandemia.

Um problema constatado pelos que atuam no posto do IGP, aqui no Município, é de que muitas pessoas agendam e não comparecem para fazer a carteira e isso tira o lugar de outra pessoa. Para tentar minimizar essa situação o IGP manda mensagem de SMS a essas pessoas pedindo para que desmarquem seu agendamento para abrir vagas, só que isso raramente acontece – conforme os servidores que trabalham aqui em Alegrete.

O posto do IGP atende em salas do antigo Fórum na praça Getúlio Vargas das 8h 30 as 13h 30min e, agora na pandemia para fazer identidade só com agendamento no site do Instituto Geral de Perícias.