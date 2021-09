Muitos correram aos postos com a notícia da greve dos caminhoneiros

Share on Email

A notícia de que os caminhoneiros estão trancando estradas em várias partes do Brasil fez voltar o temor de desabastecimento no país.

Uma das primeiras medidas foi a corrida aos Postos de Combustíveis, com medo de ficarem sem combustível. Em Alegrete, a situação está dividida em alguns postos o movimento continuou normal. Em outros chegou a se formar fila para abastecer desde o final da tarde de ontem (8).

Posto de Combustível- Alegrete

Uma trabalhadora de um posto de combustível falou que o movimento estava normal, que não iam incitar terrorismo e que tinham combustível.

A informação com o frentista de um posto e de que a Rodovia BR 290 está trancada em São Gabriel e se continuar poderá faltar combustível, sim.

Posto de Combustível- Alegrete

Na noite do dia 8, um áudio do Presidente Jair Bolsonaro circulou na redes sociais pedindo que os caminhoneiros desobstruam as estradas, porque isso vai causar desabastecimento e não é isso que querem.

Em Alegrete, um grupo de caminhoneiros está concentrado na BR 290 em frente à CAAL. Eles solicitam a quem está passando na estrada, se quiser que pare para aderir ao movimento, que pede intervenção no STF, voto impresso. A última greve de caminhoneiro foi em 2018 , quando pararam o país pedindo a baixa dos preços de combustíveis e aumento do valor do frete.