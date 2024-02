Muitos pacientes retiraram medicação na Farmácia Itinerante durante o feriadão

A idéia de colocar a unidade da farmácia itinerante da Secretaria da Saúde, em frente a UPA, em três dias Carnaval foi para facilitar a dispensação de medicamentos a pacientes, tanto aos que consultam nas unidades da Secretaria de Saúde, como os que passam por atendimentos na UPA, dentre os dias 12 e 14 de fevereiro. A Farmácia Municipal tem vários medicamentos que são entregues, de forma gratuita, a quem consulta pelo SUS.

João Francisco Filho, que coordena as unidades de saúde da Atenção Básica do Município, diz que o atendimento do ônibus foi bem produtivo, e no primeiro dia, mais de 20 pessoas foram retirar medicamentos de uso contínuo e outros. A unidade móvel da Farmácia Municipal vai estar até às 12h do dia 14 em frente à unidade de tratamento intensivo de Alegrete. Neste feriadão, os atendimentos pelo SUS são na UPA ou hospital Santa Casa de Caridade.