Muitos saíram às compras, em Alegrete, para garantir o presente das mães

O Dia da Mães é uma das datas mais concorridas em relação a vendas do comércio. Em Alegrete, isso também se confirma e, nesta semana, aumentou o movimento nas lojas. A chuva do dia 8 freou um pouco os consumidores.

Porém, os lojistas esperam que, neste sábado, com a previsão de um bom dia, sem chuva, os consumidores saiam às compras em Alegrete. A presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Vanessa Machado Poltozi, acredita que ninguém vai deixar a mãe sem presente. -A chuva não diminui o amor pela mãe, atesta. Ela lembrou que dia das mães não é chá de panela e que as pessoas não deem utensilhos de casa e, sim, algo que deixe a mãe mais bonita e ainda mais valorizada .

Mãe é aquela pessoa que nunca deixa de ser necessária, então valorize, atestou a presidente do Sindilojas. São tantas opções em roupas, calçados, perfumes e acessórios para presentear e uma infinidade de empresas, em que os filhos podem escolher o seu presente e fazer a sua mãe mais feliz neste dia 11 de maio.