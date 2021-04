Mulas e burros são recolhidos do trevo da BR 290

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, por intermédio da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, na tarde desta segunda-feira, 26, realizou a apreensão de quatro muares( mulas e burros), nas imediações do trevo da BR290 que dá acesso a Uruguaiana. Os animais estavam soltos e colocavam em risco quem trafegava pela rodovia.

A Guarda Municipal foi acionada pelo agente Fogaça da PRF e prontamente deslocou com cinco membros da equipe e efetuaram a apreensão dos animais. O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, destacou que a Guarda Municipal tem sido muito atuante neste tipo de ação e parabenizou o trabalho. “A Guarda Municipal tem sido incansável nas ações. Somos sabedores que o efetivo é pequeno, mas ficamos gratos pela qualidade que temos entre os nossos servidores que sempre que solicitados entregam o seu melhor em favor da comunidade. Só nos resta agradecer e parabenizar por mais uma ação efetiva, pois com ela estamos evitando o risco que animais de grande porte soltos pela via representam”, destacou o secretário.