Mulher acusa vendedor de casa de Estelionatário

Mulher negociou a compra e construção de uma casa pré fabricada, porém, após desembolsar boa parte do pagamento o responsável teria desaparecido. Ela fez registro por estelionato.

De acordo com a vítima de 33 anos, ela viu anúncio através do Facebrick de uma empresa que faz entrega de casas pré fabricadas em Alegrete. A referida empresa seria de Rosário do Sul.

Depois de um contato com o homem de 40 anos que disse ser o responsável eles acordaram que ele iria entregar uma residência no valor de R$ 24.990,00.

A mulher deu o valor de R$ 7.490.00 como entrada e depois o acusado pediu o valor de R$ 3.500,00 para o alicerce, mais R$ 3.500,00 para paredes externas e R$ 3.500,00 para cobertura. Assim que a vítima realizou o pagamento de todos os valores mencionados acima, não conseguiu mais contato com o contratado, segundo ela. A mulher salienta que havia feito uma pesquisa e as referências de tal empresa eram positivas. Mas, diante da falta de contato com o homem que tratou a compra e tem um contrato e a falta continuidade à obra, resolveu fazer o registro.

A vítima reside no bairro Cidade Alta em Alegrete.