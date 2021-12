Mulher danifica presépio e altar de igreja na véspera de Natal em Independência, diz paróquia

O presépio e o altar de uma igreja foram vandalizados por uma mulher em Independência, no Noroeste do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (24), véspera de Natal. Segundo a Paróquia Santa Rosa de Lima, a pessoa portava uma barra de ferro, com a qual danificou os objetos.

A mulher teria entrado no local por uma capela que fica aberta durante o dia e foi contida pela Brigada Militar, informou a paróquia. O g1 entrou em contato com a corporação e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

A secretaria da igreja disse que a mulher não faz parte da comunidade e que o motivo da ação é desconhecida. A paróquia irá registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, na tarde desta segunda (27).

Como o caso ainda não foi registrado, o delegado Rodrigo Regis da Silva, responsável pelo plantão policial da região, não tinha informações sobre uma eventual prisão ou detenção da responsável por parte da Brigada Militar.

Além do altar e do presépio, móveis e vitrais também foram danificados. A comunidade se reuniu para organizar a igreja. A missa de Natal e as demais celebrações foram mantidas no final de semana. A paróquia ainda calcula os prejuízos.

