Mulher de Alegrete é a vítima fatal do acidente na BR 290

Lourdes Cristina Ferreira Cabral de 58 anos é a vítima fatal do acidente na BR 290, em Alegrete, na noite de ontem (17).

De acordo com a ocorrência realizada na Delegacia de Polícia, a mulher estava no banco carona, já sem vida, no momento em que os policiais rodoviários chegaram no local. O acidente foi no KM 559 da BR 290, cerca de 30km da cidade.

Ainda, segundo o registro, a informação dos policiais rodoviários foi de que o condutor do Ford Del Rey trafegava sentido Alegrete/Rosário do Sul na rodovia quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu em uma árvore.

No interior do veículo estava apenas a carona, presa nas ferragens, em óbito, muitas latas de cerveja, um bolo de aniversário e um cachorro. O motorista não foi localizado, apenas a documentação em nome de um homem e dois celulares. Tudo indica que o motorista poderia estar alcoolizado e fugiu do local. O cão foi encaminhado ao posto da PRF, em Alegrete.

O Samu foi acionado, assim como, a Polícia Civil de Alegrete, Perícia de Santana do Livramento. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

O Ford Del Rey foi recolhido ao depósito do Detran. Até o momento, o condutor não tinha sido localizado.

A vítima é natural de Manaus e residia em Alegrete.