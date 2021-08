Mulher denuncia ex-inquilino por atitudes suspeitas

Segundo relato da vítima, por dois dias ela percebeu a ação do homem que teria realizado algumas ações que a deixaram preocupada.

No primeiro dia, ao sair da empresa que trabalha, visualizou o acusado alguns metros do local tentando disfarçar que não estava observando a empresa que ela é funcionária.

Assim que ele percebeu que a vítima estava saindo para ir em direção à sua residência que fica nas imediações do calçadão de Alegrete, o homem entrou no carro e a seguiu até que ela entrasse no apartamento e, posteriormente deu mais algumas voltas de carro em frente ao endereço.

Atente para o prazo final para renovação da CNH em razão da prorrogação durante a pandemia

Já no segundo dia, o acusado permaneceu no carro, estacionado, numa via perto da loja e, assim que a vítima saiu, desta vez, na companhia de uma colega, o homem agiu de forma suspeita novamente seguindo-as até elas entrarem no prédio.

A vítima desconhece o motivo da “perseguição”, apenas reconhece o acusado pois alugou durante alguns anos um apartamento em que ele é proprietário. Mas entregou sem nenhuma dívida, exceto o pagamento de de valores de IPTU de 30 mil reais que ele atribuiu a ela sendo que ficou apenas três anos no imóvel e esse valor seria de períodos incompatíveis.