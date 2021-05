Mulher denuncia ex-marido por tentativa de atropelamento e perturbação

Compartilhe















Homem foi acusado de perturbar a ex-companheira, na Zona Sul, em Alegrete.

Na última semana, a mulher acionou a Brigada Militar depois que o acusado, além de provocar discussões, segundo a vítima, também tentou atropelá-la. O desentendimento teria ocorrido em razão de um desacordo em relação ao pagamento do valor de um cartão.

A mulher destacou aos policiais militares que o indivíduo a perturba há tempos e também envia mensagens, além de realizar diversas ligações.

No dia da ocorrência, quando os policiais chegaram no endereço, ele não estava mais no local. A vítima foi conduzida à delegacia de Polícia e solicitou Medidas Protetivas.