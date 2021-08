No início da semana, uma mulher foi à casa da vítima, quando a filha e o genro saíram e ela ficou sozinha por alguns instantes. Conforme o registro policial, a acusada deveria estar observando o momento em que a proprietária da residência saiu com o esposo e se aproximou da casa com a desculpa de visitar a idosa. Entretanto, em um momento de descuido, ela teria realizado o furto de aproximadamente R$1.300,00. Valor que a idosa utiliza para compra dos medicamentos e estavam na mesma caixa dos remédios, tendo em vista que, no outro dia a filha iria realizar a compra das medicações que ela usa de forma contínua.

A filha da vítima, declarou que a acusada nunca frequenta sua casa e foi a única pessoa a estar no local antes do sumiço do dinheiro. Além, do fato de que outras pessoas a teriam visto com mais um grupo de jovens que também são conhecidos pelo uso de drogas em vários pontos do bairro durante a madrugada o que leva a crer que estavam adquirindo entorpecentes. O fato aconteceu no bairro Piola em Alegrete.