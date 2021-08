Mulher é agredida com cabeçadas no Parque Rui Ramos

O fato aconteceu nas adjacências do Parque Rui Ramos. Conforme informação da vítima, ela estava com uma grupo de amigas aguardando o carro que iria levá-las para casa, quando o acusado chegou no local e passou a xingar uma da jovens que estava no grupo. Ao sair em defesa da amiga, a mulher foi ofendida com xingamentos, além, de ter sido agredida com puxões de cabelo e duas cabeçadas. O acusado também arrancou uma corrente que estava no pescoço da vítima.

Toda agressão foi testemunhada pelo grupo que estava com a vítima. Ela disse que toda vez que o acusado consome bebida alcoólica fica agressivo e sempre persegue a amiga. A ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia.