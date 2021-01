Mulher é agredida fisicamente, pelo ex-marido, na frente dos filhos

Compartilhe















No último dia 4, uma mulher de 32 anos foi agredida pelo ex-companheiro, na frente dos filhos.

Segundo informações, o ex-casal teve um relacionamento de 13 anos e há um está separado, entretanto, trabalham no mesmo local. No último sábado, o acusado visualizou a ex-mulher na companhia de uma outra pessoa e, na segunda-feira, quando ela foi até a empresa, com os filhos, para que o homem assinasse documentos, o mesmo entrou no carro e a agrediu com tapa na face, além de puxões de cabelo.

Na sequência, o homem levou os filhos para dentro da empresa e a mulher saiu do local. Ela realizou registro na Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas. O fato aconteceu na BR 290 em Alegrete.