Mulher é agredida no trabalho pela atual namorada do ex-companheiro

Uma mulher procurou a Delegacia de Polícia depois de ser agredida pela atual companheira do ex-marido.

A vítima disse aos policiais que, mesmo depois do término da relação, ela permaneceu trabalhando no mesmo estabelecimento comercial com o ex.

Porém, na última semana, por volta das 23h a atual namorada do seu ex- marido, chegou no local e, depois de uma discussão, a acusada teria agredido a vítima que é sócia/proprietária do comércio juntamente com o ex. Inclusive teria ameaçado agredir as filhas, que são menores de idade(12 e 2 anos), por esse motivo a mulher decidiu procurar a DP e representar contra a acusada. Ela também destacou que tem câmeras de videomonitoramento no local e toda ação foi registrada.