Mulher é arremessada de carro e fica ferida em grave acidente em São Borja

A vítima que dirigia o Uno, uma mulher de 40 anos, foi arremessada do veículo com o impacto. Ela teve múltiplas lesões, permaneceu consciente, mas sem conseguir falar ou se mover.

O condutor do Focus, um sujeito de 25 anos, sentia dores no corpo e também precisou de atendimento. As equipes do Samu socorreram os dois e os levaram ao Hospital Ivan Goulart.

Os Bombeiros e a Brigada Militar estiveram no local. Os dois veículos foram removidos e levados para o depósito credenciado.

