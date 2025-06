Mulher é atropelada na faixa de segurança na Zona Leste de Alegrete

Share on Email

O caso ocorreu na Avenida Tiaraju, nas proximidades do cruzamento com a rua Guabiju.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo informações repassadas pela Brigada Militar, um homem de 21 anos conduzia uma caminhonete GM/Montana quando, ao tentar realizar uma conversão para acessar a Rua Guabiju, acabou atropelando uma pedestre de 40 anos que atravessava a via na faixa de segurança.

Após o impacto, o condutor do veículo parou imediatamente e prestou socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a mulher até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme os primeiros atendimentos, a pedestre sofreu lesões no lábio e no queixo, além de relatar dores na região abdominal.

A Brigada Militar registrou a ocorrência, que foi apresentada na Delegacia de Polícia.