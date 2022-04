Mulher é atropelada por moto em Alegrete

Share on Email

De acordo com os policiais militares, a motociclista trafegava na rua Vasco Alves em direção à Praça Getúlio Vargas. Próximo à Igreja Matriz, assim que o semáforo ficou verde, a mulher que pilotava uma moto Biz, realizou a ultrapassagem à esquerda e disse que foi surpreendida com a pedestre que atravessava a via.

Sem ter tempo de evitar o acidente, a motociclista atropelou a idosa que caiu ao solo e sofreu lesões. Até o momento, não há mais detalhes sobre a situação de saúde da vítima. Ela foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros e encaminhada à UPA. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.