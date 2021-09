Mulher é ferida com faca em briga com mais quatro pessoas

Uma mulher foi ferida com faca em uma briga em frente à sua residência no bairro Saint Pastous.

De acordo com informações da Brigada Militar, na madrugada do dia 2, por volta das 2h a guarnição foi informada de que uma pessoa estaria na Unidade de Pronto Atendimento -UPA- com um ferimento na cabeça. Esta lesão teria sido provocada por uma faca.

Após ação da Defensoria, TJRS proíbe imobiliárias de reterem boletos de clientes

Os policiais foram ao local e fizeram contato com a vítima. A mulher disse que se envolveu em uma briga com uma irmã e mais duas mulheres. Durante as agressões, um indivíduo que ela descreveu com a alcunha de Índio, a teria esfaqueado em um revide.

A mulher estava com ferimento na cabeça e passou por atendimento. Não havia risco de morte.